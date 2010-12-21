Сверстать готовый дизайн и натянуть на CMS Oscomme

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки216 просмотров

Есть проект apollinariya.com

Есть новый дизайн (во вложении).

Требуется натянуть дизайн на движок с сохранением работоспособности/функционала магазина :)

Сроки поджимают. PSD исходника нет, только большой JPG...

14 лет назад
Spirit_FTZI
Сергей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

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