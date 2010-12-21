Ищу программиста на PHP для сопровождения оптового интернет-магазина take-it.com.ua на самописном движке, т.к. разработчик исчез в неизвестном направлении(( требуется верстка нового диза + допрограммирование дополнительных фич под него, и кроме этого еще 18 пунктов ждет ...
Переработка проекта (приложен архив с информацией)
Для редизайна портала требуется провести следующие работы:
1. Разработка ТЗ на переработку портала. Дизайн есть.
2. Верстка шаблонов
3. Сборка сайта на основе ТЗ и сверстанных шаблонов
4. Программные доделки на основе ТЗ
Шаблонизатор: smarty
Хотелось бы работать с одним человеком, программистом. Верстку готов отдать в третьи руки.
Проект в новом виде потеряет до 70% своего функционала. Нового функционала практически не добавится, все нововведения в основном касаются вывода инфорамации.
АРХИВ С ШАБЛОНАМИ И ПОЯСНЕНИЯМИ ->> http://purefashion.ru/lance.zip
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