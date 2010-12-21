Переработка проекта (приложен архив с информацией)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка138 просмотров

Для редизайна портала требуется провести следующие работы:

1. Разработка ТЗ на переработку портала. Дизайн есть.

2. Верстка шаблонов

3. Сборка сайта на основе ТЗ и сверстанных шаблонов

4. Программные доделки на основе ТЗ

Шаблонизатор: smarty

Хотелось бы работать с одним человеком, программистом. Верстку готов отдать в третьи руки.

Проект в новом виде потеряет до 70% своего функционала. Нового функционала практически не добавится, все нововведения в основном касаются вывода инфорамации.

АРХИВ С ШАБЛОНАМИ И ПОЯСНЕНИЯМИ ->> http://purefashion.ru/lance.zip

14 лет назад
keith284487
Кирилл 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров