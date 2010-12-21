Здравствуйте! ТЗ в приложении. То, что есть на данный момент: http://depositfiles.com/files/pl13zlfdg Пишите цены и сроки
Выгрузка прайс листа в интернет магазин
Создан новенький интернет магазин на 1с Битриксе (малый бизнес). Так же есть возможность выгрузки прайс листов из 1С в Битрикс. У поставщика прайс лист 15000 наименований и диск с каталогом товаров в формате ACCESS. Прайс лист поставщика обновляется 4-е раза в день.
Нам необходимо , чтобы прайс лист выгружался автоматически 4-е раза в сутки. Выгрузить картинки и характеристики товара из диска поставщика или сделать парсер с розничного магазина поставщика. Если появился новый товар, то автоматическое его добавление в магазин, если товара нет в наличие, то и в магазине его не должно быть.
Рассмотрим все предложения, главная цель чтобы все работало без сбоев.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно встроить в существующий сайт функционал сайта reshapr.com (полностью или некоторые функции: отдельно моделирование носа) При оставлении заявки указывайте пожалуйста цену или кидайте в личку.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужно защитить флешку и переписать чуть.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть вот такой кружок (см аттач). При наведении мыши на различные регионы: 1) будет меняться фон соответствующего региона (предоставлю psd исполнителю). 2) должна вызываться js функция с именем changeLeftRegion(numRegion), где ...Завершен14 лет назад
- $10
Подправить плеерЗавершен14 лет назад
- $10
Нужно переделать модуль последних комментариев. Выборка идёт по последней дате, нужно по id.Завершен14 лет назад
- $50
Здраствуйте, имеется сайт написаный на php. К нему необходимо интегрировать форум phpBB 3 уже установленый на сервер.(нужно чтобы пользователь прямо с сайта вводя свои регистрационые даные , переходя на форум оставался под ними же ...Закрыт14 лет назад
Всё тругое можно обговорить потом.. Моя страничка www.ruradio.tv Пишите мне на Email. [email protected]Закрыт14 лет назад
Добрый день. На сайте существует блок спецпредложений, в котором перелистываются товары. Блок создаётся при помощи javascript. Требуется переделать данный блок, завязав на стилях. Сейчас товары листаются путём ...Закрыт14 лет назад
- $50
Друзья нужна помощь по Joomla мелкая.Так как нет времени и желания разбираться точнее не получается. Есть готовый шаблон. Нужно расставить- удалить-дополнить-- грамотно . Нужно именно спецы и гуру Joomla Работы совсем по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад