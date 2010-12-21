Выгрузка прайс листа в интернет магазин

Создан новенький интернет магазин на 1с Битриксе (малый бизнес). Так же есть возможность выгрузки прайс листов из 1С в Битрикс. У поставщика прайс лист 15000 наименований и диск с каталогом товаров в формате ACCESS. Прайс лист поставщика обновляется 4-е раза в день.

Нам необходимо , чтобы прайс лист выгружался автоматически 4-е раза в сутки. Выгрузить картинки и характеристики товара из диска поставщика или сделать парсер с розничного магазина поставщика. Если появился новый товар, то автоматическое его добавление в магазин, если товара нет в наличие, то и в магазине его не должно быть.

Рассмотрим все предложения, главная цель чтобы все работало без сбоев.