Подправить плеер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки113 просмотров

Подправить плеер

14 лет назад
artemka_sv
Шведов 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

ckuqp
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Хороший исполнитель, знает что делает, побольше бы таких.
Хороший заказчик . Притензий нет . Оплата по факту. Четкое изложение требований.

Заявки фрилансеров

ckuqp
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад