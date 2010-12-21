[DLE] Переделать модуль

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки126 просмотров

Нужно переделать модуль последних комментариев. Выборка идёт по последней дате, нужно по id.

DLE
14 лет назад
absolutize
Дмитрий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

JoomlaMan
Евгений 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
14 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

JoomlaMan
Евгений 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
14 лет назад

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