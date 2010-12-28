Flash-анимация для сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка338 просмотров

Нужно создать небольшую флеш-анимацию на тему обработка метала, бюджет скромный.

Подробное описание в прикрепленном файле.

Эскиз - здесь - http://sr.kievpro.com/img/flash-maxlen.jpg

14 лет назад
koev-studio
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Работой доволен. Выполнено все согласно ТЗ и даже больше. Приятен в общении, быстро вникает в суть, ответственный
Грамотно поставлена задача, оплата в срок. Приятно было поработать. РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад