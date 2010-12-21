Печать наклеек с названием товара для Virtuemart

Virtuemart.

Нужно иметь возможность после получения заказа распечатывать на каждую позицию в заказе индивидуальную этикетку.

В этикетке должно быть указано:

1. Название продукта

2. Вес

Возможности скрипта:

1. надо иметь возможность легко сменить задний фон у этикетки.

2. Не все товары в заказе нуждаются в распечатке - надо чтобы была возможность скажем галочками исключать позиции из печати этикетки в процессе предпросмотра.

3. Надо иметь возможность менять шаблон (количество этикеток на листе) выбирая его из выпадающего списка. Шаблонов будет 2-3 под наклейки разного размера. Нужно еще предусмотреть возможность распечатки калибровочного листа и возможность сдвига влево-вправо, вверх-вниз для настройки точной печати

4. Нужно иметь возможность редактировать наименование товара перед печатью.

5. Перед началом печати надо иметь возможность указать с какого места надо печатать на листе (так как часть наклеек уже может быть использована). То есть указываем начать печать с 5-ой, например, наклейки.