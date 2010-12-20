Есть файлик excel в котором есть калькулятор с формулами. Файл прилагаю к проекту. На первом листе - сам подсчет калькулятора. На втором листе указаны условия. На третьем листе внешний вид. ...
Написать модуль рейтинга на DLE
Написать модуль рейтинга пользователей на DLE (8.5).
Рейтинг должен высчитываться по такой схеме:
Средний рейтинг всех статей пользователя (оченки за статьи сумируются) + рейтинг комментариев на DLE Forum.
+ возможность задавать коофициенты. (например - все оценки за новости умножаются на 3, а за комментарии на 1.5)
+ начисления бонуса (например 10 голосов) за аватар и информацию о себе. Ну как в контакте.
админка не обязательна.
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