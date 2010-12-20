Написать модуль рейтинга на DLE

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Написать модуль рейтинга пользователей на DLE (8.5).

Рейтинг должен высчитываться по такой схеме:

Средний рейтинг всех статей пользователя (оченки за статьи сумируются) + рейтинг комментариев на DLE Forum.

+ возможность задавать коофициенты. (например - все оценки за новости умножаются на 3, а за комментарии на 1.5)

+ начисления бонуса (например 10 голосов) за аватар и информацию о себе. Ну как в контакте.

админка не обязательна.

DLE
14 лет назад
parabellum
Андрей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров