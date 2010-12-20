Калькулятор в html код из excel

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок427 просмотров

Есть файлик excel в котором есть калькулятор с формулами.

Файл прилагаю к проекту.

На первом листе - сам подсчет калькулятора.

На втором листе указаны условия.

На третьем листе внешний вид.

Срок сдачи - 24 часа с момента принятия заявки.

Есть пара нюансов о которых я объясняю в видео http://screencast.com/t/zBnWdQhxVjkS

HTML
14 лет назад
dnepryanin
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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