Перенос проекта на СМС с доработкой ряда модулей.

Перенести вот этот проект на СМС и доработать: www.newsgarant.ru – поставить движок для социальной.сети. Движок может быть взят любой Предложенные варианты обсуждаются..

Здесь уже сделаны: регистрация, партнёрская программа, механизм добавления новостей и рекламный модуль для размещения рекламы на сайте – всё это создано на самописном движке, но не доработаны несколько модулей.

Проект интересный! В общем нужно поставить модуль партнёркой программы, с тремя уровнями партнёров, с распределением прибыли по уровням, за каждую продажу и подвязать партнёрку ко всем видам услуг и оплат.. Это всё не сложно сделать.

Самое главное определиться на базе какой системы СМС - управления, всё это поставить, с привязкой к модулю социальной сети.

В этом проекте необходимо доделать ряд разделов – тексты, их не много – сделаю сам, при наличии готовой настройке страниц и сделать варианты оплаты – платёжные системы, – Поставить готовый модуль Робокассы и неколько других платёжных модулей или систем.

Оплата в проекте произволиться за услуги – активации аккаунта и размещение контента и рекламы. далее будут функции: Добавить платный контент и другие функции..

В проект необходимо включить все необходимые модули – новости, форум, блог, рассылки, фото, размещение файлов, аудио-видео и т.д.

В проекте уже сейчас есть готовый способ монетизации – -партнёрская программа с оплатой – платного аккаунта. Сделаем ещё несколько функций за добавление контента и за контекстную рекламу. Более того, данный проект уже включён в список, для поиска инвестиций через наш Бизнес Инкубатор!! В общем, рассматриваются лучшие варианты.. Спасибо за сотрудничество.

Предлагаю сотрудничество только ответственным и профессиональным людям. Балаболов и любителей быстрой наживы прошу не беспокоить, только воруете время!!

Спасибо за ответ!! Жду ваших предложений!!