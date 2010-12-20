Перенос проекта на СМС с доработкой ряда модулей.

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки154 просмотра

Перенести вот этот проект на СМС и доработать: www.newsgarant.ru – поставить движок для социальной.сети. Движок может быть взят любой Предложенные варианты обсуждаются..

Здесь уже сделаны: регистрация, партнёрская программа, механизм добавления новостей и рекламный модуль для размещения рекламы на сайте – всё это создано на самописном движке, но не доработаны несколько модулей.

Проект интересный! В общем нужно поставить модуль партнёркой программы, с тремя уровнями партнёров, с распределением прибыли по уровням, за каждую продажу и подвязать партнёрку ко всем видам услуг и оплат.. Это всё не сложно сделать.

Самое главное определиться на базе какой системы СМС - управления, всё это поставить, с привязкой к модулю социальной сети.

В этом проекте необходимо доделать ряд разделов – тексты, их не много – сделаю сам, при наличии готовой настройке страниц и сделать варианты оплаты – платёжные системы, – Поставить готовый модуль Робокассы и неколько других платёжных модулей или систем.

Оплата в проекте произволиться за услуги – активации аккаунта и размещение контента и рекламы. далее будут функции: Добавить платный контент и другие функции..

В проект необходимо включить все необходимые модули – новости, форум, блог, рассылки, фото, размещение файлов, аудио-видео и т.д.

В проекте уже сейчас есть готовый способ монетизации – -партнёрская программа с оплатой – платного аккаунта. Сделаем ещё несколько функций за добавление контента и за контекстную рекламу. Более того, данный проект уже включён в список, для поиска инвестиций через наш Бизнес Инкубатор!! В общем, рассматриваются лучшие варианты.. Спасибо за сотрудничество.

Предлагаю сотрудничество только ответственным и профессиональным людям. Балаболов и любителей быстрой наживы прошу не беспокоить, только воруете время!!

Спасибо за ответ!! Жду ваших предложений!!

14 лет назад
vlad02222
Владимир 
61 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

classic
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
35 отзывов(-9)
14 лет назад
$900
18 дней
Внимание .. Розыскивается аферист.. Яровой Константин (classic) - Аферист! Мошенник и обманщик!! Он был выбран мною, как специалист по созданию сайта под ключ. В итоге, навешал лапшу на уши, Представил зазывное - красочное ТЗ - согласился, со всеми условиями, очень требовал первый залог, а после его получения, в размере 450 долларов - пропал в неизвестном направлении. На связь уже не выходит более 18 дней. Деньги назад по моему требованию, так и не вернул. И если вы почитаете на других сайтах отрицательные отзывы об этом типе, ВЫ увидите, что это уже не первый раз, когда этот МОШЕННИК - обманывает людей.. Но почему то, он по прежнему имеет допуск на такие сайты фрилансеров. Мною был сделан перевод вот на этот счёт: - RBK Money на кошелек RU195687310 - И они им сняты в тот же день и переведены на Украину.. Этот кошелёк висит у него в портфорлио. Деньги в сумме - 450 долларов, были выплачены 21 декабря 2010 года в 22.00 по мс.вр.. Сегодня уже 11 января 2011г.. Ни на один мой запрос по всем каналам его связи - ответа нет!! Созданный им макет предполагаемого сайта похож на пародию и уродство, а не на сайт, который был закачан им в течении одного часа, в течении первой недели, с его данными за 2007 год. Вот всё, что он смог сделать и после этого бесследно исчез! Все три недели я требовал у него вернуть деньги - всё бессмысленно! В итоге, аферист на свободе, заказчик не получил ничего, кроме проблем! Теперь можно смело утверждать - Розыскивается жулик и аферист!!!! Все, кто его находит, размещает на дверях его квартиры, на его лбу и пальцах написать слово АФЕРИСТ и МОШЕННИК! Да, ЭТО ИМЕННО ТАК! Это явный аферист, обманщик и балабол.. забрал деньги 450 долларов - залог на заказ сайта и пропал.. На всех сайтах фрилансеров, пишет ложную информацию.. Повторюсь. Ему было заплачено, через платёжную систему в качестве залога, за работу - 450 долларов. Пропал бесследно.. Не выходит на связь уже больше 18 дней, хотя на сайте фрилансеров, появляется ежедневно, по нескольку раз в день. Мои ежедневные письма напрочь игнорирует. Все другие контакты, не работают, на звонки его мобильного телефона не отвечает. И уже изменил свой мобильный телефон, в своих контактах. Полагаю, что возможно скоро, начнёт представляться и под вымышленным именем.. Милицию Украины прошу принять все меры к поиску афериста и мошенника... На разных сайтах этот мошенник вешает лапшу на уши, всем, кто его не знает. и оставляет разную информацию о своих сайтах, вот например: http://www.yarovoy.org.ua/ и http://www.yarovoylab.com История переписки с ним вся сохранена.. Кому интересно могу предоставить!! Уважаемые фрилансеры! Среди ВАС Крыса! Примите меры к поиску афериста, и к распространению данной информации на своих ресурсах и сообществах, ведь от таких аферистов страдает каждый из ВАС и ваша профессиональная репутация!! В общем, уважаемые фрилансеры, присоединяйтесь к сообществу поиска таких козлов и аферистов и очищайте своё сообщество от такой крысы, как этот - Яровой Константин!. С сегодняшнего дня, на страницах всемирного ИНТЕРНЕТ - на каждой странице каждого сайта для Фрилансеров и всех социальных сетей, будет написано: Розыскивается аферист и мошенник - Яровой Константин (classic) - Фрилансер МОШЕННИК!! Просьба помочь в распространении данной информации, любыми способами. Внимание! На многих ресурсах он изменяет и место жительство и свои данные! В платёжных системах - регистрируется не под своим именем, это значит - что мошенник заранее предполагает обман! С этого дня, из наших Украинских партнёров - добровольцев из КИЕВА и ЧЕбоксар -( на разных сайтах у него разные города указаны), уже создана инициативная группа по поиску данного афериста - его наказания и совсем скоро мы узнаем, без каких пальцев он не может работать на компе??? И самое главное! Тому кто найдёт этого афериста - предлагаю, забрать под любым предлогом полученную им сумму в 450 долларов. За ваши старания и мой моральный ущерб - рекомендую потребовать от него ещё предоплату в 1.000 долларов, в качестве вашего вознаграждения, с условием, что он напишет расписку, от своего имени, что принял от меня 450 долларов. Как только я получу данную расписку от этого афериста, Вы получите ещё 500 долларов, от него лично - в залог этой расписки. В итоге, ВЫ, как активный помошник остаётесь при деньгах, а я в полном удовлетворении от, того, что этот жулик и чудо-аферист наказан. Спасибо всем за поддержку и распространённую информацию об этом МОШЕННИКЕ в Интернете! Сегодня 15.01.2011 года, этот аферюга и засранец - убрал счёт в системе РБК сосвоих контактов, на который я переводил ему деньги.. Убрал с сайта,номер своего телефона м скоро уберёт наверное все свои данные по другим платежам, потому как останавливаться этот аферист не собирается.. Вот эти кошельки повидимому тоже скоро уберёт: - Webmoney на кошелек Z108127447311 - ПриватБанк на карту 4405885014418047 - Моментальный перевод с вашей карты Visa/Mastercard через сервис www.liqpay.com Будьте осторожны.. Ловите аферюгу за руку. Да будет проклят его род и вся его родня!!! Чтобы любой кусок за чужие деньги становился болезнью, а не благом!!!!! Внимание!!! 20.01.2011г !!! теперь этот аферист вообще снял со многих сайтов свои платёжные реквизиты и по всей видимости, заметает следы, т.к. судя по всему, обворовал уже не одного меня. И это уже точно!! Но суд линча - беспрестрастен и меч возмездия, уже занесён над его наглой и бестолковой башкой!! Спасибо всем за помощь!!

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classic
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
35 отзывов(-9)
14 лет назад

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