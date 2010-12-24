Исправить ошибку на сайте (ASP, MSSQL, VB Script)

Нужно найти и исправить возникшую ошибку в работающем сайте изза которой сайт в настощее время работает некорректно.

Сайт работает на ASP (не asp.net), база MSSQL, Исппользуется VBScript.

Оплата по договоренности - можно почасовая, можно фиксированная.

Подробности через личную переписку.

Спасибо.