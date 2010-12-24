Исправить ошибку на сайте (ASP, MSSQL, VB Script)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки121 просмотр

Нужно найти и исправить возникшую ошибку в работающем сайте изза которой сайт в настощее время работает некорректно.

Сайт работает на ASP (не asp.net), база MSSQL, Исппользуется VBScript.

Оплата по договоренности - можно почасовая, можно фиксированная.

Подробности через личную переписку.

Спасибо.

ASP.NET
14 лет назад
pl2006
Павел 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zloader
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Все ок. ошибка локализована и исправлена.

Заявки фрилансеров

zloader
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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