Верстка есть, нужно внедрить шаблоны и запрограммировать нестандартный функционал. Требуется опыт подобной работы, ответственность по срокам (за превышение будут штрафы), а также полное исправление всех недостатков по ТЗ включается в течение как минимум месяца.
Модуль для блога на WordPress
Требуется создание интерактивной формы ввода, обработки и хранения информации на боковую колонку в блоге.
В форме 6 полей для ввода текста и 2 раскрывающихся списка. После заполнения формы на ее месте появляется текст на основе введенной информации, треки о нескольких предыдущих вводах, статистика.
Оформление и дизайн на уровне видгета Form с сайта widgetbox.com (см. пример в приложении)
Подробное ТЗ вышлю по email.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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