Модуль для блога на WordPress

Требуется создание интерактивной формы ввода, обработки и хранения информации на боковую колонку в блоге.

В форме 6 полей для ввода текста и 2 раскрывающихся списка. После заполнения формы на ее месте появляется текст на основе введенной информации, треки о нескольких предыдущих вводах, статистика.

Оформление и дизайн на уровне видгета Form с сайта widgetbox.com (см. пример в приложении)

Подробное ТЗ вышлю по email.