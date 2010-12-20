Модуль для блога на WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок248 просмотров

Требуется создание интерактивной формы ввода, обработки и хранения информации на боковую колонку в блоге.

В форме 6 полей для ввода текста и 2 раскрывающихся списка. После заполнения формы на ее месте появляется текст на основе введенной информации, треки о нескольких предыдущих вводах, статистика.

Оформление и дизайн на уровне видгета Form с сайта widgetbox.com (см. пример в приложении)

Подробное ТЗ вышлю по email.

WordPress
14 лет назад
NikorN
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

klimz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
50 отзывов(-2)
14 лет назад
$150
4 дня
Проект начался 22 декабря с предоплатой 50% от $190. К этому моменту ТЗ уже было согласовано. Договорились, что на работу уйдет 7-8 рабочих дней. За месяц (!!!) кроме обещаний показать результат "завтра" я от Владимира Клименко (klimz) ничего не получил. Потом человек вообще перестал отвечать на сообщения. Предоплату не вернул. Тем кто ценит свое время и деньги советую не связываться с этим работником. Администрации стоит обратить внимание на случай откровенного мошенничества.

Заявки фрилансеров

klimz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
50 отзывов(-2)
14 лет назад

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