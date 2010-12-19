Уважаемые программисты. нужен человек который до нового года сможет сверстать и поставить на hostCMS сайт. Оставляйте пожалуйста свои координаты я с вами свяжусь. И вышлю ТЗ

Если с этим проектом справитесь будут другие.

Заранее благодарю.