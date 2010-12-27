Скопировать нужные страницы

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Завершен3 заявки231 просмотр

Здравствуйте,

Нужно полностью скопировать следующие страницы уже существующего сайта www.monetizeit.com и сделать для них легкую админку для управления контентом - тексты и бегущие строки.

Страницы которые нужно скопировать:

1.www.monetizeit.com - главную

2.www.monetizeit.com/Affiliates.aspx - без формы регистрации

3.www.monetizeit.com/Advertisers.aspx - без формы регистрации(она идентична верхней)

4.www.monetizeit.com/AboutUs.aspx

5.www.monetizeit.com/ContactUs.aspx

6.www.monetizeit.com/FAQ.aspx

7.www.monetizeit.com/TermsAndConditions/default.aspx

Все что нужно это скопировать эти страницы и сделать для них админку, где я смогу редактировать содержине этих страниц. Ну и разместить это на хосте.

Всякие бегущие строки копировать не надо их надо будет создать новые.

И все флеш элементы также копировать не надо!

Срок - неделя.

14 лет назад
egoist77
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penguen
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kokareff
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penguen
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Был
13 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад