Уже имеется база MySQL и механизм ее редактирования юзерами. Нужен только вывод дерева во флеше в двух режимах: 1. Дерево целиком (некоторые линии связей могут пересекаться) 2. Дерево со свернутыми ветвями по материнским ...
Грамотно создать sitemap
Нужно создать правильную карту сайта с приоритетами и частотой обновления информации страниц. Или возможно написать скрипт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $270Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать робота на основе arduino Duemilanove. У меня есть: arduino Duemilanove, шасси под него, breadboard, провода male-female, несколько резисторов и транзисторов. у меня проблемы с монтажом этого всего, так что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Ваши цены и сроки . ТЗ кратко в файле смотрите.Закрыт14 лет назад
Есть сайт www.absolut-i.com.ua написан с помощью table нужно переписать его div-ми, добавить колонки с новостями..либо же хоть главную страницуВеб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $35
На сайте есть три одинаковых по виду калькулятора - http://alumarket.ru/products/gates/sectional-gates/ Вводятся цифры в форму, в php-файле (см. вложение) из массива находятся нужные строка и столбец и во фрейме на сайте показывается найденная цена. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
При заходе на сайт все нормально, но при нажатии на ссылку, вход в магазин на категории товара выходит надпись "Ошибка: У Вас нет прав для доступа к этому модулю." И нет товаров (не видно). ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Нужно сделать шаблон для WP на основе одного из популярных сайтов-каталогов. подробности pm.Закрыт14 лет назад
Необходимо создать дерево меню используя аякс. 1) узлы должны подругжатьс с сервера. 2) при нажатии на сам узел а не на плюсик должна выводить информация с сервера. 3) нужна возможность загрузки всей ...Закрыт14 лет назад
Нужен скрипт поиска по ebay, чтобы результаты открывались внутри сайта на Joomla, примерно как тут: http://www.americanadivane.by/Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется доработать instantcms а в частности по больше части компонент instant shop что требуется 1. Сделать возможность выбора разных шаблонов на разные страницы ( в самом instante) 2. Доработать магазин сделать возможностьотключения ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад