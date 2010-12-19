Грамотно создать sitemap

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

Нужно создать правильную карту сайта с приоритетами и частотой обновления информации страниц. Или возможно написать скрипт.

14 лет назад
happykid
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров