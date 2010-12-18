Дерево на аяксе.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки112 просмотров

Необходимо создать дерево меню используя аякс.

1) узлы должны подругжатьс с сервера.

2) при нажатии на сам узел а не на плюсик должна выводить информация с сервера.

3) нужна возможность загрузки всей информации при нажатии на кнопку но не одновременно так как сервер не выдержит а по чавстям. одна часть загрузилась началась загрузка следующей.

Конкретно под проект не нужна реализация простой пример который выполняет все данные веши с объяснениями. Остальное сделаю самостоятельно.

Более подробно объясню по аське или скайпу.

14 лет назад
AseevRoman
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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