Функциональный скрипт для Укоз

Всем доброго времени суток,

необходима реализация следующей функции на укоз-сайте.

Пример. Представим, что на сайте есть материал по какой-то теме.

Необходим функционал, чтобы пользователь мог добавить изображение или видео (из интернета, на самом сайте ничего не хранится). Это фото или видео сразу же попадает в галерею данного материала (не все изображения скопом из разных материалов). Галерея должна быть оформлена примерно в стиле jquery lightbox (или их подобных).

И такая функциональность должна быть для каждого материала в отдельности.

Важно, чтобы пользователь не редактировал непосредственно сам материал.

Важно, чтобы при этом не использовалась форма добавления комментариев, так как комментарии - это комментарии.

Оплата только ЯДом.

Жду предложений.