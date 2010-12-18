Функциональный скрипт для Укоз

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Закрытнет заявок74 просмотра

Всем доброго времени суток,

необходима реализация следующей функции на укоз-сайте.

Пример. Представим, что на сайте есть материал по какой-то теме.

Необходим функционал, чтобы пользователь мог добавить изображение или видео (из интернета, на самом сайте ничего не хранится). Это фото или видео сразу же попадает в галерею данного материала (не все изображения скопом из разных материалов). Галерея должна быть оформлена примерно в стиле jquery lightbox (или их подобных).

И такая функциональность должна быть для каждого материала в отдельности.

Важно, чтобы пользователь не редактировал непосредственно сам материал.

Важно, чтобы при этом не использовалась форма добавления комментариев, так как комментарии - это комментарии.

Оплата только ЯДом.

Жду предложений.

jQuery
14 лет назад
bipi05
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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