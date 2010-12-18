Если есть другой скрипт то можно исползовать его, но желательно исползовать готовый web магазин скрипт: http://www.opencart.com/ Нужно сделать аддон: - Возможность регистрироватся для продавцов ...
Функциональный скрипт для Укоз
Всем доброго времени суток,
необходима реализация следующей функции на укоз-сайте.
Пример. Представим, что на сайте есть материал по какой-то теме.
Необходим функционал, чтобы пользователь мог добавить изображение или видео (из интернета, на самом сайте ничего не хранится). Это фото или видео сразу же попадает в галерею данного материала (не все изображения скопом из разных материалов). Галерея должна быть оформлена примерно в стиле jquery lightbox (или их подобных).
И такая функциональность должна быть для каждого материала в отдельности.
Важно, чтобы пользователь не редактировал непосредственно сам материал.
Важно, чтобы при этом не использовалась форма добавления комментариев, так как комментарии - это комментарии.
Оплата только ЯДом.
Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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