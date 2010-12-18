Создание flash игры для Vkontakte

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Создание flash игры для сайта Vkontakte. Основные требования к игре: возможность игры с ботами и реальными игроками данного сайта. Ввод голосов в игру(чтобы была возможность усовершенствования орудий и т.д.). Красивая графика. А игра старые добрые "Танчики" (как на денди). Более подробное обсуждение при личной переписке.

14 лет назад
windasad
Эмиль 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров