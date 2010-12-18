Нужен скрипт на php Имееться большой csv файл(около 350000 записей). Вид файла: домен:код обработки:данные whois в base64 Пример файла: http://rapidshare.com/files/436455921/results.csv Нужно его распарсить и перенести ...
Создание flash игры для Vkontakte
Создание flash игры для сайта Vkontakte. Основные требования к игре: возможность игры с ботами и реальными игроками данного сайта. Ввод голосов в игру(чтобы была возможность усовершенствования орудий и т.д.). Красивая графика. А игра старые добрые "Танчики" (как на денди). Более подробное обсуждение при личной переписке.
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