Форма заказа

1. Способы доставки например:

1.Доставка Почтой России (заказным письмом)

2.Мажор Экспресс

(Оплата стоимости за доставку происходит при получении, курьеру)

3.ЕМС (Стоимость доставки зависит от Вашего региона.

Прежде чем оплачивать заказ, пожалуйста,

узнайте стоимость доставки у консультанта.)

и когда выбираем способ что бы в карзине автоматически считалась общая суб

Далее заполнение анкеты:

Пожалуйста, заполните контактную информацию:

*Области, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. * Фамилия:

Имя:

Отчество:

Индекс:

Область:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус:

Квартира:

Номер телефона:

Email:

После заполения и отправки что бы вам выдавался номер вашего заказа

И сумма оплаты и далее выбираем типо как будем платить. там будет несколько вариантов. Например QIWI и Сбер Банк. И когда мы выбрали

способ оплаты что бы высылалась инструкция по оплате товара. Ну вроде бы и всё. Подробнее ICQ 971-65-75. Это нужно сделать под CMS DLE 8.5-9.0 Стучимся в ICQ и обсуждаем подробности)