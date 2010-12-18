И так имеется сайт на wordpress, на этом сайте присутствуют видеоролики, которые пользователи постоянно качают, нужно написать скрипт чтобы пользователь мог скачивать ролик только после просмотра рекламы, т.е. при нажатии на ссылку скачать ему предлогалось ...
Форма заказа
1. Способы доставки например:
1.Доставка Почтой России (заказным письмом)
2.Мажор Экспресс
(Оплата стоимости за доставку происходит при получении, курьеру)
3.ЕМС (Стоимость доставки зависит от Вашего региона.
Прежде чем оплачивать заказ, пожалуйста,
узнайте стоимость доставки у консультанта.)
и когда выбираем способ что бы в карзине автоматически считалась общая суб
Далее заполнение анкеты:
Пожалуйста, заполните контактную информацию:
*Области, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. * Фамилия:
Имя:
Отчество:
Индекс:
Область:
Город:
Улица:
Дом:
Корпус:
Квартира:
Номер телефона:
Email:
После заполения и отправки что бы вам выдавался номер вашего заказа
И сумма оплаты и далее выбираем типо как будем платить. там будет несколько вариантов. Например QIWI и Сбер Банк. И когда мы выбрали
способ оплаты что бы высылалась инструкция по оплате товара. Ну вроде бы и всё. Подробнее ICQ 971-65-75. Это нужно сделать под CMS DLE 8.5-9.0 Стучимся в ICQ и обсуждаем подробности)
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