Интернет-магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Основная задача - автоматический импорт экселевских файлов на сайт, с индексацией цен - для опта и розницы.

Сроки поджимают.

Кто сможет помочь?

Оплата - по результату на Вашем сервере.

14 лет назад
mihailow
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров