Здравствуйте! Необходимо доработать существующий ну или предложить новый скрипт тикетов техподдержки. Сейчас такой скрипт установлен, в целом устраивал бы, но у него есть несколько недостатков: - имеется ...
Редизайн сайта (переверстка+изм. структуры портф.)
На существующем сайте выполнить следующие работы:
1)натянуть макет главной страницы (уже все сверстано в Html отдельно, но не перенесено на сайт, надо только внести небольшие изменения: заменить прикрепленные картинки на другие (5шт).
2)натянуть макет внутренней страницы (вид для всех страниц одинаковый, кроме верхней шапки, она меняется 4 раза, т.е. на страницах, которые укажем, прикреплять одну из имеющихся шапок. Каждая шапка является элементом главной страницы в необходимом размере). Общий вид тоже сверстан в HTml, но надо внести мелкие корректировки.
3)в одном из имеющихся разделов добавить(сверстать) 2 страницы (текст).
4)переделать раздел портфолио: сейчас просто список, надо сделать другой вид, а именно:
общая страница портфолио вида: несколько разделов портфолио, размещенных друг под другом в виде:
Название раздела портфолио
3х превью последних проектов, под ними название
(такой же вид присутствует на главной странице.уже сверстанной)
Название раздела- переход на страницу конкретного раздела, где расположены все превью этого раздела, с превью -переход на конкретный проект.
Также все проекты структурируются относительно компаний,для которых они делались.
В результате каждый проект имеет 2 взаимосвязи :относительно раздела портфолио и относительно компании.
Список компаний расположен с правой стороны (сверстан)
Все проекты-со старого сайта (т.е. надо будет просто перенаправить внутренние ссылки), новых проектов(страниц) - 7шт (немного текста+фотографии) - страницы аналогичны уже существующим на старом сайте.
Все взаимосвязи информации на старом и на новом сайте есть!
Картинки для превью все есть.
Вся информация (новая для внесения) есть.
Информацию, о том что вы выполняли эту работу, в портфолио потом не помещать.
Срок выполнения работ-до 25 декабря. Для внесения небольших корректировок -до 30 декабря.
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