Редизайн сайта (переверстка+изм. структуры портф.)

На существующем сайте выполнить следующие работы:

1)натянуть макет главной страницы (уже все сверстано в Html отдельно, но не перенесено на сайт, надо только внести небольшие изменения: заменить прикрепленные картинки на другие (5шт).

2)натянуть макет внутренней страницы (вид для всех страниц одинаковый, кроме верхней шапки, она меняется 4 раза, т.е. на страницах, которые укажем, прикреплять одну из имеющихся шапок. Каждая шапка является элементом главной страницы в необходимом размере). Общий вид тоже сверстан в HTml, но надо внести мелкие корректировки.

3)в одном из имеющихся разделов добавить(сверстать) 2 страницы (текст).

4)переделать раздел портфолио: сейчас просто список, надо сделать другой вид, а именно:

общая страница портфолио вида: несколько разделов портфолио, размещенных друг под другом в виде:

Название раздела портфолио

3х превью последних проектов, под ними название

(такой же вид присутствует на главной странице.уже сверстанной)

Название раздела- переход на страницу конкретного раздела, где расположены все превью этого раздела, с превью -переход на конкретный проект.

Также все проекты структурируются относительно компаний,для которых они делались.

В результате каждый проект имеет 2 взаимосвязи :относительно раздела портфолио и относительно компании.

Список компаний расположен с правой стороны (сверстан)

Все проекты-со старого сайта (т.е. надо будет просто перенаправить внутренние ссылки), новых проектов(страниц) - 7шт (немного текста+фотографии) - страницы аналогичны уже существующим на старом сайте.

Все взаимосвязи информации на старом и на новом сайте есть!

Картинки для превью все есть.

Вся информация (новая для внесения) есть.

Информацию, о том что вы выполняли эту работу, в портфолио потом не помещать.

Срок выполнения работ-до 25 декабря. Для внесения небольших корректировок -до 30 декабря.