Доработать сайт на wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки181 просмотр

Всем привет

Требуется доработать сайт на вордпрессе - движок прикручен, страницы созданы, нужно расширить меню немного, добавить карту, отправлялку, создать кросс ссылки по ресурсу - в общем добавить юзабилити.

Есть ТЗ, по запросу готов выслать.

к сожалению исполнитель выбранный не справляется с задачей.

Нужны ассы по word press.Работа творческая, идеи приветсвуются.

Оплата по факту Яндек-деньгами, или на счет в альфабанке.

Людям с небольшим рейтингом просьба не беспокоить.

2 08 514 9 90 - ася

WordPress
14 лет назад
EventLP
Влади 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
38 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров