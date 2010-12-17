Настроить название сайта во вкладке браузера

http://shop-ariadna.ru/

С меню "Магазин" я разобралась, осталось изменить пункт меню с товарами на вид "название сайта" - "название категории".

И еще, если забить адрес сайта в Яндексе http://yandex.ru/yandsearch?text=http://shop-ariadna.ru/&lr=51 , на первом месте вылезает мой сайт, но название просто "Магазин" меня не совсем устраивает. Нужно исправить и это.