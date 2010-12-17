Скрипт наполнения сайта (парсер txt файла), MODx

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Есть пустой сайт (ненаполненный) на MODx и txt файлы с текстами статей. Нужен скрипт который зальёт все статьи на сайт, создаст структуру разделов, заполнит тайтлы и т.п.

В тексте есть все пометки спецсимволами, где тайтлы, где заголовки, где начало нового раздела и т.д. и т.п.

Плюс внести небольшие корректировки в два шаблона.

ТЗ на всю работу написано. Структура сайта достаточно сложная, поэтому будьте готовы какое-то время потратить на её изучение.

Кто нужен: Веб-программист со знанием MODx. У меня много сайтов на модексе и частенько такие задачи возникают, в идеале хочу найти человека к которому смогу периодически обращаться, т.к. старый проггер этих сайтов нашёл постоянную работу и ушёл из фриланса.

Цена: тут задача очень простая, можете предложить свою цену

MODX
14 лет назад
usremont
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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