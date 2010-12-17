Шаблон Black&White (http://demo.gavick.com/joomla15/oct2010/), cms Joomla Версия 1.5.22 Что нужно сделать? 1.Сделать верхнее меню с закругленными углами для всех браузеров (в Мозиле и Хроме работает, в остальных нет. 2.Сделать подложку названий боковых модулей ...
Скрипт наполнения сайта (парсер txt файла), MODx
Есть пустой сайт (ненаполненный) на MODx и txt файлы с текстами статей. Нужен скрипт который зальёт все статьи на сайт, создаст структуру разделов, заполнит тайтлы и т.п.
В тексте есть все пометки спецсимволами, где тайтлы, где заголовки, где начало нового раздела и т.д. и т.п.
Плюс внести небольшие корректировки в два шаблона.
ТЗ на всю работу написано. Структура сайта достаточно сложная, поэтому будьте готовы какое-то время потратить на её изучение.
Кто нужен: Веб-программист со знанием MODx. У меня много сайтов на модексе и частенько такие задачи возникают, в идеале хочу найти человека к которому смогу периодически обращаться, т.к. старый проггер этих сайтов нашёл постоянную работу и ушёл из фриланса.
Цена: тут задача очень простая, можете предложить свою цену
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать хостинг изображений http://servimg.ru Тз прикрепил. От вас хочу увидеть: Отзывы Точная стоимость работы Срок работыЗакрыт14 лет назад
На сайте заданы несколько пользовательских таксономий при включенном ЧПУ: актеры, режиссеры, страна, год. Необходимо создать для каждой таксономии DD меню (при помощи form, select, option). По умолчанию, в каждом меню должно показываться ...Закрыт14 лет назад
- $1000
И так мне нужен программист который сможет перенастроить программу букмекерской конторы под меня. Чтобы от них приходили LIVE ставки и линии. Отчёт для кассира и всё такое. Программа просит пароль ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Имеется готовый дизайн, от рисованные все страницы, городского портала. Нужно реализовать функционал. Подробнее в ТЗ, ТЗ в прикрепленном файле. Наша компания работает без предоплаты так как имеет не один горький опыт с ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно дописать скрипт. Ссылка с демо-страницей http://artstroy*com*ua/one/ (вместо * - точки ) Как видно, ниже представлено поле "Другие изображения товаров" Нужно сделать так, чтобы туда подгружались другие ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Необходимо расширение FireFox портировать под следующие браузеры: 1. Opera 11 2. Google Chrome 3. Safari Ссылка на расширение: bit.ly/ee7CTI ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Перевести сайт aeper.ru на Joomla последней версии, установить последний VirtueMart, и подготовить из существующего прайса шаблон для выгрузки в каталог VirtueMart Пост оплата Яндекс деньгами, на пластиковую карту (если вы в России) или нал ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно добавить блики, свечение на стартовую страницу. Почему желателен gif а не flesh из-за того, что ipad и ifone не видят флеш. Можно и зафлешить если при открытии этой страницы в ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен парсер для кинопоиска. На основе ДЛЕ.. такие уже существуют но уж слишком тяжелые, давят на систему. На основе тех парсеров что уже были написаны для ДЛЕ, я бы хотел бы парсер но только ...Закрыт14 лет назад