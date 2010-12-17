Есть интернет-магазин велосипедов. У каждого велосипеды может быть несколько характеристик, например: производитель (scott, trek и пр.) тип (женский\мужской\детский ....) тип2 (горный\дорожный\bmx и т.п. цвет (белый\черный, и т.д. ...
Парсер кинопоиска для DLE
Нужен парсер для кинопоиска. На основе ДЛЕ.. такие уже существуют но уж слишком тяжелые, давят на систему.
На основе тех парсеров что уже были написаны для ДЛЕ, я бы хотел бы парсер но только без нагрузки на сайт.
Примерно такой что,
парсер открывался отдельным окном, там все парсится и оттуда вставляется, как вставка файлов. подробней сказать: (нажимаешь кнопочку вылазит окошко там все обрабатывается и вставляется в нужные поля, так как на старом пол движка правлено чтоб этот парсер работал что есть тупо)
Так же есть еще большая проблема с старым парсером это то что его все время блокирует кинопоиск. Надо сделать его не видимым или же придумать чтото другое. Ручная замена проксями уже делалась это ужасно, мучался долго.
Жду ваших предложений и цен. Бюджет не большой
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Сайт tvoyapenza.ru В фотоотчётах реализовать возможность отмечать людей на фото, как в контакте. И добавить возможность комментирования каждого фото.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доработка программирования на сайте biofarm.artjoker.com.ua Необходимо разобратся в коде сайта. Внести доработки. Поскольку проект развивается, необходима постоянная поддержка. Доработки: 1. Когда человек зарегился и может создавать блог и посты у него вверху появляется ссылка ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо русифицировать скрипт на PHP (анонимайзер) и внести небольшие поправки,подробности исполнителю. Спасибо.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравсвуйте! Сайт на dle. Задачи: 1) Удалить вредоносные коды (которые гугл блокирует) 2) Установить причину их появления. 3) Устранить причину их появления.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Не будет возможности регаться клиенту самому - только админ регает, контакты отправляются кастомеру на почту. Доп поле у клиента добавить типа код клиента - можно вставить в стандартное поле клиентов (переименовать) сделать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать некоторые работы по оптимизации интернет магазина. Подробности в приложении. Называйте свою цену и срокиЗакрыт14 лет назад
Нужно выполнить 6 (шесть) пунктов по оптимизации сайта. Все пункты конкретизированы и выложены в приложении.Закрыт14 лет назад
- $350
Необходимо спрограммить сайт, на котором юзер мог бы сделать из обычной фотографии HDR. HDR - это изображение с высоким динамическим диапазоном: Очень часто на фотографиях сложно добиться проработки ...Закрыт14 лет назад
Есть дизайн (psd), есть xml, нужно разработать flash (as3, flash player c 9.х и выше), никаких подгружаемых библиотек со сторонних узлов, без админки ТЗ: http://www.80port.ru/userfiles/file/site1.rar, подробный дизайн и нюансы после утверждения ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад