Доработка программирования на сайте biofarm.artjoker.com.ua Необходимо разобратся в коде сайта. Внести доработки. Поскольку проект развивается, необходима постоянная поддержка. Доработки: 1. Когда человек зарегился и может создавать блог и посты у него вверху появляется ссылка ...
[Битрикс] Отмечать людей на фото
Здравствуйте.
Сайт tvoyapenza.ru
В фотоотчётах реализовать возможность отмечать людей на фото, как в контакте.
И добавить возможность комментирования каждого фото.
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