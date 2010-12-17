[Битрикс] Отмечать людей на фото

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Закрыт2 заявки106 просмотров

Здравствуйте.

Сайт tvoyapenza.ru

В фотоотчётах реализовать возможность отмечать людей на фото, как в контакте.

И добавить возможность комментирования каждого фото.

14 лет назад
borinshtein
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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