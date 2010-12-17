Разработать Web-приложение “Интернет-магазин” (поддерживаемые функции: отображение списка товаров по категориям, по дате поступления, по цене; регистрация и авторизация пользователей с возможностью последующего просмотра данных о содержимом и состоянии заказов; формирование корзины и ...
Разработать партнерскую программу
Нужно создать двухуровневую партнерскую программу с оплатой за клик и с вознаграждением за привлеченного партнера в виде процента от его заработка
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