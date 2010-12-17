Требуется прикрутить робокассу к сайту.

Ссылку на сайт покажу кандидатам.

Интересует примерная цена работы,и сроки.

По оплате,наличными в Мск или электронные валюты.

Оплата:

1. Прикрутили

2. Показали

3. Сказали что да как

4. Я принял,оплатил

5. Вы передали бэкап со скриптом

Ну и на последок мы поблагодарили друг друга и сказали до свидания.

Жду Ваших откликов, заранее спасибо.