Небольшая работа по Joomla +VirtueMart

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки194 просмотра

Задача убрать ненужное,сделать нормальное отображение товаров в полной новости,добавить цветовую гамму покажу где это уже реализованно на сайте.

Грамотному специалисту работы максимум на пол часа.

Joomla
14 лет назад
kpk21
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dehbok
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный мастер и ответственный человек.Выполнил всё в лучшем виде,за что ему огромное спасибо!!! Буду обращаться ещё к нему за помощью. С Уважением Николай.
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. После выполнения, быстрая проверка выполненной работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dehbok
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад