Отредактировать блок на главной (Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка126 просмотров

Нет прав редактирования блока на главной. На главной краткие новости, сделать чтобы можно было редактировать их.

14 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

skiper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
14 лет назад
$3
1 день
Спасибо Евгению, помог разобраться с Битрикс.
Все хорошо, без проблем, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

skiper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
14 лет назад