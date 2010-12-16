Подтягивать товары из 1С 8 в друпальный каталог

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Закрыт3 заявки104 просмотра

Нужно связать базу 1C 8 с базой сайта.

Из 1С в каталог друпального сайта должны подтягиваться товары, описание, фото, цена.

14 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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