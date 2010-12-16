Подтягивать товары из 1С 8 в друпальный каталог

Есть два стиля галереи Coppermine Photo Gallery В приложении скриншот этих стилей. Нужно, чтобы в стиле prorandom (слева) "плёнка с кадрами" была такая же, как на стиле curve (справа). http://i062.radikal.ru/1012/a5/71630bc76e5a.jpg