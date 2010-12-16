Добрый вечер, уважаемые коллеги Нужна интеграция в Shop Script, дизайн уже сверстан, верстка понятная, семантика присутствует, поэтому проблем с понимаем кода думаю не должна возникнуть. Верстка: ...
Подтягивать товары из 1С 8 в друпальный каталог
Нужно связать базу 1C 8 с базой сайта.
Из 1С в каталог друпального сайта должны подтягиваться товары, описание, фото, цена.
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