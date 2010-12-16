Доработать сайт на wordpress

Всвязи с некорректным описанием этого проекта в прошлый раз, размещаю снова.

Во вложении вы можете увидеть почти законченное техническое задание для уже работающего сайта pravmir.ru.

Нюансы реализации мы обсудим с исполнителем, подкорректируем суммы/сроки и запустим в работу.

Сейчас посещаемость проекта около 20 000 человек в сутки. Нужно не ухудшить текущую производительность cms при реализации правок.

Что от вас требуется на данном этапе:

1. Показать, какой опыт был с высоконагруженными проектами.

2. Примерно оценить тз в текущем состоянии. Сейчас точных сумм не требую, но с точностью +-30% оценку получить хочу.

3. Если есть стоимость часа - озвучьте.

В дальнейшем мы обсудим реализацию некоторых задач в ТЗ и я попрошу от вас точной оценки стоимости и сроков. И начнем работу.