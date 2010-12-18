Требуется Perl-программист. Новая инфа! все работает, но не генерятся страницы, а пытаются загрузится из кэша, в котором ничего нет гдето чтото нужно поправить >Интернет-магазин, написаный на Perl, ...
Перенести 1 раздел на джумлу
Нужно с сайта на самописной админке перенести 1 раздел на уже готовый сайт на джумле. Доступ к исходникам обоих (БД+файлы) есть.
Вручную контент переносить не вариант - очень много статей.
Адекватным решением видится перенести таблицу(ы) и каталог с изображениями.
Адреса обоих сайтов дам в личку.
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