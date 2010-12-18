Перенести 1 раздел на джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки174 просмотра

Нужно с сайта на самописной админке перенести 1 раздел на уже готовый сайт на джумле. Доступ к исходникам обоих (БД+файлы) есть.

Вручную контент переносить не вариант - очень много статей.

Адекватным решением видится перенести таблицу(ы) и каталог с изображениями.

Адреса обоих сайтов дам в личку.

Joomla
14 лет назад
Studio-PK
Михаил 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

katrey
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$15
2 дня
Алексей быстро и без лишних вопросов сделал все в полном объеме. Рекомендую.
Очень порядочный заказчик. Работал с ним без предоплаты. После завершения работы я получил оговоренную сумму в полном объёме.

Заявки фрилансеров

katrey
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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