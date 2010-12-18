Перенести 1 раздел на джумлу

Нужно с сайта на самописной админке перенести 1 раздел на уже готовый сайт на джумле. Доступ к исходникам обоих (БД+файлы) есть.

Вручную контент переносить не вариант - очень много статей.

Адекватным решением видится перенести таблицу(ы) и каталог с изображениями.

Адреса обоих сайтов дам в личку.