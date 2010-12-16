Создать флешку констуктор бассейнов

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Закрытнет заявок238 просмотров

Необходимо создать флешку для сайта intercom.in.ua.

Флеш – модуль «конструктор бассейнов» создается с целью предоставить пользователям дополнительный сервис, позволяющий в реальном времени смоделировать бассейн и отправить заявку на строительство смоделированного бассейна администратору сайта через встроенную в модуль почтовую форму.

Флешка ключает в себя конструктор бассейна и расчет стоимости бассейна.

Пример флешкии можно посмотреть http://pool.in.ua/products/basein/

Детальное ТЗ во вложении.

Просьба внимательно ознакомится с ТЗ и в заявке указать цену и сроки работ.

Заяки прошу присылать по почте с темой «флешка бассейна» [email protected]

icq#: 484956063 Skype: gennadiyslon

14 лет назад
gena1
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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