Создать флешку констуктор бассейнов

Необходимо создать флешку для сайта intercom.in.ua.

Флеш – модуль «конструктор бассейнов» создается с целью предоставить пользователям дополнительный сервис, позволяющий в реальном времени смоделировать бассейн и отправить заявку на строительство смоделированного бассейна администратору сайта через встроенную в модуль почтовую форму.

Флешка ключает в себя конструктор бассейна и расчет стоимости бассейна.

Пример флешкии можно посмотреть http://pool.in.ua/products/basein/

Детальное ТЗ во вложении.

Просьба внимательно ознакомится с ТЗ и в заявке указать цену и сроки работ.

Заяки прошу присылать по почте с темой «флешка бассейна» [email protected]

icq#: 484956063 Skype: gennadiyslon