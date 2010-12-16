Связать форму с базой

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки202 просмотра

Нужно связать 10 форм (есть html верстка) с базой Postgrees на Python. авторизация уже реализована через Django. Одна форма примерно 100$.

Срок на завтра.

DjangoHTMLPython
14 лет назад
maxis777
Ольга 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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