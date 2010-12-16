Кастомизация шаблона меню на 1С-bitrix. Верстка есть. Работа на 30 минут. Срочно. До 10 $
Связать форму с базой
Нужно связать 10 форм (есть html верстка) с базой Postgrees на Python. авторизация уже реализована через Django. Одна форма примерно 100$.
Срок на завтра.
Заявки фрилансеров
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