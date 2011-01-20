Разработка плагинов для WP

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки222 просмотра

Нужно написать несколько плагинов для wordpress.

Требование к кандидатам: успешный опыт разработки плагинов для wp или как минимум желание разбираться в том как это делается.

Подробности и ТЗ пришлю после заявки.

WordPress
14 лет назад
vzeufd
Максим 
39 лет
20 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

vdmodule
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$65
7 дней
Все сделал просто замечательно!
Отличный заказчик. Приятно работать. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

vdmodule
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад