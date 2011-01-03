Разработка приложение для Android
SDK:
Android
CMS:
Wordpress
Drupal
UMI-CMS
API:
API VKontakte
API Facebook
ПО:
1С
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$65
10 баллов
13 лет назад
Все сделал просто замечательно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно работать. Оплата в срок.
$150
0 баллов
13 лет назад
Работал 2 недели, показал первые наработки. Затем отказался от работы, мотивируя проблемами с родственниками.