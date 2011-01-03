vdmodule

Александр vdmodule

 
38 летРоссия/Волгодонск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка приложение для Android

SDK:

Android

CMS:

Wordpress

Drupal

UMI-CMS

API:

API VKontakte

API Facebook

ПО:

WordPressAndroidПриложение для AndroidDrupalUMI.CMS
Отзывы заказчиков
vzeufd
38 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$65
10 баллов
13 лет назад
Разработка плагинов для WP
Все сделал просто замечательно!
Отличный заказчик. Приятно работать. Оплата в срок.
Ответный отзыв
simple-stuff
Александр 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
0 баллов
13 лет назад
Сайт с авторизацией через api vk.com
Работал 2 недели, показал первые наработки. Затем отказался от работы, мотивируя проблемами с родственниками.