Нужна модификация формы заказа для Virtuemat 1.1.5. Нужно сделать заказ в одно действие. С зависимостями 1. выбор способа доставки от выбранной страны. 2. выбора способа оплаты от выбранного способа ...
Сервис по подписке на ПО
Необходимо создать сервис по подписке на ПО
Большая часть функционала должна быть построена на базе API Приватбанка
Биллинг (API OpenBilling) и ОТP авторизация https://liqpay.com/?do=pages&p=apiwelcome также виджеты и партнерка пример agentnano.com
Посетителю выбравшему товар и нажавшему купить предлагаем зарегистрироваться. Регистрация заключается в вводе номера мобильного и получиного по смс пароля
Далее предлагается пополнить счет, после успешного пополнения или если товар имеет бесплатный период покупатель может скачать продукт
Посетитель должен иметь возможность подписаться и отписаться от услуги, приостановить услугу
Пополнять счет на любую сумму
Каждый производитель диктует свои правила, AV-Desk Доктор Веб генерирует уникальную ссылку для скачивания агента, другие могут предоставлять код активации, или пароль. В общем добавление каждого продукта это отдельная история, и будет обсуждаться отдельно
Как пример первыми продуктами будут антивирусы на базе Dr.Web AV-Desk www.av-desk.com
Естественно все необходимые консультации и если необходимо помощь в интеграции Доктор Веб обеспечит
Думаю что Приватбанк тоже сопротивляться не будет и поможет если возникнут вопросы по их API
Дизайн уже есть
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