Необходимо создать сервис по подписке на ПО

Большая часть функционала должна быть построена на базе API Приватбанка

Биллинг (API OpenBilling) и ОТP авторизация https://liqpay.com/?do=pages&p=apiwelcome также виджеты и партнерка пример agentnano.com

Посетителю выбравшему товар и нажавшему купить предлагаем зарегистрироваться. Регистрация заключается в вводе номера мобильного и получиного по смс пароля

Далее предлагается пополнить счет, после успешного пополнения или если товар имеет бесплатный период покупатель может скачать продукт

Посетитель должен иметь возможность подписаться и отписаться от услуги, приостановить услугу

Пополнять счет на любую сумму

Каждый производитель диктует свои правила, AV-Desk Доктор Веб генерирует уникальную ссылку для скачивания агента, другие могут предоставлять код активации, или пароль. В общем добавление каждого продукта это отдельная история, и будет обсуждаться отдельно

Как пример первыми продуктами будут антивирусы на базе Dr.Web AV-Desk www.av-desk.com

Естественно все необходимые консультации и если необходимо помощь в интеграции Доктор Веб обеспечит

Думаю что Приватбанк тоже сопротивляться не будет и поможет если возникнут вопросы по их API

Дизайн уже есть