Разовая работа для Perl-программиста

Требуется Perl-программист.

Новая инфа!

все работает, но не генерятся страницы, а пытаются загрузится из кэша, в котором ничего нет

гдето чтото нужно поправить

>Интернет-магазин, написаный на Perl, отображает только дизайн и несколько блоков. По словам разработчиков эта такая защита от >несанкционированого копирования и т.д.

>Доступна административная часть магазина, которая работает корректно.

>Необходимо найти возможность для разблокировки.

Являюсь владельцем ресурса. Могу дать ftp-доступ к магазину.

Подробности по запросу.