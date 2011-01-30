Есть два стиля галереи Coppermine Photo Gallery В приложении скриншот этих стилей. Нужно, чтобы в стиле prorandom (слева) "плёнка с кадрами" была такая же, как на стиле curve (справа). http://i062.radikal.ru/1012/a5/71630bc76e5a.jpg
Shop-Script
Добрый вечер, уважаемые коллеги
Нужна интеграция в Shop Script, дизайн уже сверстан, верстка понятная, семантика присутствует, поэтому проблем с понимаем кода думаю не должна возникнуть.
Верстка:
www.vibrosklad.ru/new/index.html
www.vibrosklad.ru/new/category.html
www.vibrosklad.ru/new/item.html
www.vibrosklad.ru/new/static.html
Что именно требуется:
- Написать небольшой модуль где в каталоге для каждого товара можно будет выставить статусы 'Новинка', 'Есть видео', 'Лучшая цена', 'Наш выбор', статусы в виде иконок напротив картинка товара (смотрите верстку каталога).
- Написать модуль для замены слайда на главной странице (загрузка имиджа, вставка ссылки).
- Регистрация, вход, оставить отзыв, проверка статуса заказа – через AJAX окно.
- Сделать удобным работу c tab's (смотрите item.html).
- Учесть виджеты.
Сроки на выполнение проекта, ровно 7 дней.
Также вся недостающая верстка для модулей будет предоставлена.
Оплата по факту. Надеюсь на длительное сотрудничество, нужно будет написать еще несколько модулей.
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