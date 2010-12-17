Перенести из одного шаблона в другой функцию

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки132 просмотра

Есть два стиля галереи Coppermine Photo Gallery

В приложении скриншот этих стилей.

Нужно, чтобы в стиле prorandom (слева) "плёнка с кадрами" была такая же, как на стиле curve (справа).

http://i062.radikal.ru/1012/a5/71630bc76e5a.jpg

14 лет назад
ulenka
Юлия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

raimond
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работали с Юлей, оплату получил сразу после завершения. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

raimond
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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