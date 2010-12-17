Добрый день, Требуется разработать модуль отправки формы для страницы www.artmm.ru/carier/ (страница в доработке) Окончательный вид страницы будет (см. макет в аттаче) Помимо отправки заполненных форм, еще нужно сделать проверку заполнения обязательных строк ...
Перенести из одного шаблона в другой функцию
Есть два стиля галереи Coppermine Photo Gallery
В приложении скриншот этих стилей.
Нужно, чтобы в стиле prorandom (слева) "плёнка с кадрами" была такая же, как на стиле curve (справа).
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