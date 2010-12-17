Программирование по joomla

СРОЧНО!!!

2 задачи.

Задачи таковы:

1) Если пользователь joomla потерял пароль, то после нажатия на "забыли пароль" после заполнения всех форм на почту приходит сначала код подтверждения, затем человек идет на почту, копирует этот код, вставляет и только после этого задает пароль.

Необходимо любым предложенным Вами способом сделать так, чтобы пользователю, который забыл пароль на почту после нажатия "Забыли пароль" и ввода свего email на почту приходил новый сгенерированный пароль, по типу как работает скрытая регистрация в Virtuemart или что-то в этом роде. В общем, требуется отказать от кода подтверждения уч записи.

Результаты представить с объяснением и показом: что, где и как надо сделать.

2) При создании пользователя админом новому юзеру на указанный email отправляется уведомление. Где расположен языковой файл и так понятно, надо изменить это уведомление, но загвоздка в том, что в переменной NEW_USER_MESSAGE= имеется 5 переменных, при удалении они смещаются.

%s - Отображаемое имя

%s - Наименование сайта

%s - Адрес сайта

%s - имя пользорвателя

%s - пароль

Надо найти файл, который отвечает за создание всего этого дела, после пояснить, как и что изменить, чтобы можно было прописать свой шаблон сюда и убрать другие переменные, оставив например только

%s - Адрес сайта

%s - имя пользорвателя

%s - пароль

Жду заявок с указанием сроков и цены.