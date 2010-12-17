Добрый вечер, уважаемые коллеги Нужна интеграция в Shop Script, дизайн уже сверстан, верстка понятная, семантика присутствует, поэтому проблем с понимаем кода думаю не должна возникнуть. Верстка: ...
Программирование по joomla
СРОЧНО!!!
2 задачи.
Задачи таковы:
1) Если пользователь joomla потерял пароль, то после нажатия на "забыли пароль" после заполнения всех форм на почту приходит сначала код подтверждения, затем человек идет на почту, копирует этот код, вставляет и только после этого задает пароль.
Необходимо любым предложенным Вами способом сделать так, чтобы пользователю, который забыл пароль на почту после нажатия "Забыли пароль" и ввода свего email на почту приходил новый сгенерированный пароль, по типу как работает скрытая регистрация в Virtuemart или что-то в этом роде. В общем, требуется отказать от кода подтверждения уч записи.
Результаты представить с объяснением и показом: что, где и как надо сделать.
2) При создании пользователя админом новому юзеру на указанный email отправляется уведомление. Где расположен языковой файл и так понятно, надо изменить это уведомление, но загвоздка в том, что в переменной NEW_USER_MESSAGE= имеется 5 переменных, при удалении они смещаются.
%s - Отображаемое имя
%s - Наименование сайта
%s - Адрес сайта
%s - имя пользорвателя
%s - пароль
Надо найти файл, который отвечает за создание всего этого дела, после пояснить, как и что изменить, чтобы можно было прописать свой шаблон сюда и убрать другие переменные, оставив например только
%s - Адрес сайта
%s - имя пользорвателя
%s - пароль
Жду заявок с указанием сроков и цены.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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