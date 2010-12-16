Добрый вечер, уважаемые коллеги Нужна интеграция в Shop Script, дизайн уже сверстан, верстка понятная, семантика присутствует, поэтому проблем с понимаем кода думаю не должна возникнуть. Верстка: ...
Надо написать программу.
Создается новый проект.
Работа на месте (Ростов-на-дону и Таганрог).
Возможно удалённо.
Требования:
Профессионализм.
Ответственность.
Опыт в программировании.
Необходимо написать программу (или несколько).
Суть такова:
Существует определённая база e-mail-ов и логинов (которые система получает от пользователя через специальную форму на сайте)
Система должна уметь генерировать новые пароли (любого вида) и присваивать им новые e-mail-ы,к которым у неё есть доступ (свой ящик).
Программа должна переходить по определённым ссылкам на определённые сайты (ключи секретности не применяются) и вставлять эти пароли и логины в определённые формы на сайте и применять изменения (возможно скриптом) (также система будет заранее знать имя поля-html атрибут).Сложность состоит в том,чтобы система могла зайти на собственный почтовой ящик и активировать изменения,когда придёт запрос об изменении учётных данных пользователя.
Насчёт оплаты ждем ваших предложений.
В предложениях обязательно указывайте свой опыт работы и свои навыки.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Рекламный ковер NetCarpet - это сайт, главную страницу которого занимает прямоугольная область, заполненную рекламными модулями. Во вложении - ТЗ.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Создать скрипт который перенесет пользователей и файлы из phpnuke в drupal.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно написать парсер для видео-роликов. Парсить должен в ДЛЕ. Более подробное ТЗ при обсуждении.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно связать базу 1C 8 с базой сайта. Из 1С в каталог друпального сайта должны подтягиваться товары, описание, фото, цена.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $90
Нужно сверстать шаблоны Битрикс.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Привет! Задача – сверстать дизайн, поставить на самописный движок, добавить небольшой функционал, форум. Есть исходный код сайта, похожему по тому, что нужно. Надо добавить в него новый функционал, натянуть ...Закрыт14 лет назад
- $15
Есть два стиля галереи Coppermine Photo Gallery В приложении скриншот этих стилей. Нужно, чтобы в стиле prorandom (слева) "плёнка с кадрами" была такая же, как на стиле curve (справа). http://i062.radikal.ru/1012/a5/71630bc76e5a.jpgЗавершен14 лет назад
Добрый день, Требуется разработать модуль отправки формы для страницы www.artmm.ru/carier/ (страница в доработке) Окончательный вид страницы будет (см. макет в аттаче) Помимо отправки заполненных форм, еще нужно сделать проверку заполнения обязательных строк ...Завершен14 лет назад
Всвязи с некорректным описанием этого проекта в прошлый раз, размещаю снова. Во вложении вы можете увидеть почти законченное техническое задание для уже работающего сайта pravmir.ru. Нюансы реализации мы обсудим с исполнителем, подкорректируем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад