Надо написать программу.

Создается новый проект.

Работа на месте (Ростов-на-дону и Таганрог).

Возможно удалённо.

Требования:

Профессионализм.

Ответственность.

Опыт в программировании.

Необходимо написать программу (или несколько).

Суть такова:

Существует определённая база e-mail-ов и логинов (которые система получает от пользователя через специальную форму на сайте)

Система должна уметь генерировать новые пароли (любого вида) и присваивать им новые e-mail-ы,к которым у неё есть доступ (свой ящик).

Программа должна переходить по определённым ссылкам на определённые сайты (ключи секретности не применяются) и вставлять эти пароли и логины в определённые формы на сайте и применять изменения (возможно скриптом) (также система будет заранее знать имя поля-html атрибут).Сложность состоит в том,чтобы система могла зайти на собственный почтовой ящик и активировать изменения,когда придёт запрос об изменении учётных данных пользователя.

Насчёт оплаты ждем ваших предложений.

В предложениях обязательно указывайте свой опыт работы и свои навыки.

Спасибо.