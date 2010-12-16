NetCarpet

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок79 просмотров

Рекламный ковер NetCarpet - это сайт, главную страницу которого занимает прямоугольная область, заполненную рекламными модулями. Во вложении - ТЗ.

14 лет назад
drvo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров