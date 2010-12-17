Флеш игра Вуду

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок177 просмотров

Требуется сделать флэш-игру, в которой игрок сможет утыкивать иголками персонаж, изображенный в виде вуду фигурки. Все должно быть анимировано, должна выступать кровь и тд.

14 лет назад
Vantala
Волков 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров