Контент-Менеджер

Я являюсь человеком который заполняет сайты контентом.Если говорить проще (КОНТЕНТЩИК) "Человек наполняющий сайты содержимым"Программами,играми,фильмами,статьями,и.т.д.Ниже будут приведенны примеры моих работ!!!

http://www.oxysoft.ru/ (Новый быстро развивающийся каталог файлов)Полностью был заполнен мною!!!И продалжает заполняться дальше.

http://idownloads.ru/ (Этим проэктом я начал заниматься совсем недавно.)Но уже заметны результаты.Прирост Аудитории за 6 дней моей работы составляет около 5000 уников в день.

http://anyfiles.ru/

Так что уважаемые работодатели призадумайтесь есть ли сенс платить бешенные деньги seoшникам.За простую оптимизацию или платить Контентщику."Выбор за вами"Также готов загнать ваш сайт в Индекс Яндекса в течение от 4 до 24 часов или продать метод.