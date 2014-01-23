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$30
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1000
10 баллов
9 лет назад
Денис и его команда отлично справились с задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Работаю около года, всегда хорошее отношение, всегда четкое техническое задание, я бы даже сказал примерное. Оперативная проверка сделанной работы, оплата без задержек, всегда в срок. Всем рекомендую!!!
$120
10 баллов
10 лет назад
Выполнено качественно, быстро. Отличная работа.
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Все отлично, рекомендую!
$25
10 баллов
10 лет назад
Задача выполнена отлично, профессионально и в срок. Будем обязательно работать с Денисом и дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое задание, быстрая проверка, своевременная оплата. Рекомендую!!!
$130
10 баллов
10 лет назад
Денис четко и быстро выполнил задание. Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкое техническое задание. Своевременная оплата.
Веб-программирование
6 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
3 отзыва
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $150
от 60 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга