dehbok

Денис Шамрай dehbok

 
34 годаУкраина/Сумы
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-программирование/Скрипты/HTML-верстка

Веб-программирование/Сайты

HTML-верстка

Интернет-магазины

Контент-менеджмент/Наполнение сайта

Системы управления (CMS)

Создание сайтов "под ключ"

Тестирование сайтов/Юзабилити

HTML
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
kiobros
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Нужна интерактивная карта Google maps для Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Commarmond
Андрей 
38 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$1000
10 баллов
9 лет назад
Движок агрегатора магазинов.
Денис и его команда отлично справились с задачей. Рекомендую!
Отличный работодатель. Работаю около года, всегда хорошее отношение, всегда четкое техническое задание, я бы даже сказал примерное. Оперативная проверка сделанной работы, оплата без задержек, всегда в срок. Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
den-tkach
Денис 
50 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Доработка верстки под разные типы устройств
Выполнено качественно, быстро. Отличная работа.
Спасибо за работу! Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
den-tkach
Денис 
50 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Доработка верстки
Задача выполнена отлично, профессионально и в срок. Будем обязательно работать с Денисом и дальше.
Отличный заказчик, четкое задание, быстрая проверка, своевременная оплата. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
petrovichalex
Александр 
37 летГермания
15 лет в сервисе
Был
год назад
$130
10 баллов
10 лет назад
Небольшие доработки virtuemart и joomla 2.5
Денис четко и быстро выполнил задание. Спасибо!
Хороший заказчик. Четкое техническое задание. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
Веб-программирование
6 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
3 отзыва
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $150
от 60 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
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