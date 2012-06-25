Нарисовать иллюстрацию на первую страницу сайта

Добрый день!

Необходимо нарисовать иллюстрацию, которая будет использоваться как первая страница сайта, она должны быть в стиле шаблона сайта - http://static.livedemo00.template-help.com/wt_34693/

На иллюстрации должно быть 2 ссылке ввиде красивых 2-х девушек (как ангел и демон). Сверху красивая, эротичная (не обнаженная) девушка-ангел на фоне небес (или что-то в этом роде), снизу - девушка-демон.

Картинка должна быть яркая, сочная, красивая.