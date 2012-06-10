Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов в театры: Квартет И, Вахтангова и Моссовета(ТЗ-описание смотрите в подвале). Если ваше портфолио с ...
Доработать дизайн шаблонного сайта и логотип.
Требуется доработать (разработать) дизайн сайта, продумать стиль и доделать логотип. Подробнее - в личных сообщениях.
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