Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов на концерты(ТЗ-описание смотрите в подвале). Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или ...
Дизайн блоков на сайте
Необходимо нарисовать ряд новых блоков на сайт.
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